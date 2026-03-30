Camila Japur wird ihre Position als Finanzchefin von Teacn am 1. Juni 2026 antreten. Japur folgt auf Tania Micki. Diese wird per 1. Juli Finanzchefin beim Pharmazulieferer Siegfried aus Zofingen.

Japur ist derzeit Group CFO von U-Blox. Zuvor war sie 24 Jahre bei Ericsson tätig, darunter sieben Jahre als CFO des Enterprise-Segments, wie der Laborausrüster am Montag mitteilte.

