Camila Japur wird ihre Position als Finanzchefin von Teacn am 1. Juni 2026 antreten. Japur folgt auf Tania Micki. Diese wird per 1. Juli Finanzchefin beim Pharmazulieferer Siegfried aus Zofingen.
(AWP)
Tecan hat Camila Japur zur Chief Financial Officer ernannt.
