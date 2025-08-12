Für das Gesamtjahr bestätigt das Unternehmen seine bisherigen Ziele. Demnach erwartet das Management einen Umsatz in Lokalwährungen in einer Bandbreite von einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich bis hin zu einem Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Bei der bereinigten EBITDA-Marge strebt das Unternehmen weiter einen Wert zwischen 17,5 und 18,5 Prozent an.