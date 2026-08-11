Der Umsatz fiel laut Mitteilung vom Dienstag in den ersten sechs Monaten um 2,7 Prozent auf 428 Millionen Franken. In Lokalwährungen - auf die auch die Guidance lautet - erzielte Tecan dagegen ein Plus von 3,4 Prozent. Das Plus beim Auftragseingang fiel mit 3,0 Prozent in Lokalwährungen auf 444 Millionen ähnlich stark aus. Das Book-to-Bill-Verhältnis sei dabei in beiden Geschäftssegmenten über 1 gelegen.