Unbereinigt kam der EBITDA bei knapp 148 Millionen Franken zu liegen, was um 28,6 Prozent unter dem Vorjahreswert liegt. Unter dem Strich blieb ein halb so hoher Reingewinn von 67,7 Millionen übrig. Den Aktionäre will Tecan dennoch eine unveränderte Dividende von 3,00 Franken je Anteilsschein ausschütten.