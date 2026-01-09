Der Gesamtumsatz lag laut einem Communiqué vom Freitag bei 882,5 Millionen Franken, das ist ein Minus von 5,5 Prozent. In Lokalwährungen lag der Rückgang bei 1,6 Prozent. Die eigene Prognose hat der Laborausrüster damit erfüllt. Im Oktober war Tecan beim Umsatz von einem leichten Rückgang bis zu einem leichten Wachstum ausgegangen, wobei die Trends seinerzeit darauf hindeuteten, dass die Einnahmen eher am unteren Ende dieser Bandbreite liegen dürften.