Diese Meinung scheint von seinen Kollegen geteilt zu werden. Sieben von elf Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, vier würden die Aktie halten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt derzeit bei 35 und wird bei 33 Ende Jahr gesehen. Die Bewertung von Oddo basiert also eher auf dem Vertrauen in die langfristige Erholung und das Wachstumspotenzial von Tecan, da die kurzfristigen Herausforderungen nach wie vor erheblich sind und somit ein gewisses Risiko in Kauf genommen werden muss.