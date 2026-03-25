Der Laborausrüster Tecan hat Nina Beikert als neue Verwaltungsrätin vorgeschlagen. Sie soll an der anstehenden Generalversammlung am 15. April gewählt werden, wie der am Mittwoch publizierten Einladung zu entnehmen ist.
Beikert soll als unabhängiges Mitglied in das Aufsichtsgremium einziehen. Sie bringe langjährige Führungserfahrung als CEO einer grossen europäischen Laborgruppe mit. Aktuell ist sie CEO von Labor Berlin. Zudem verfüge sie über umfassende Kenntnisse in der Diagnostik Branche, heisst es weiter.