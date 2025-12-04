Zudem soll Gitte Pugholm Aabo als unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsrat aufgenommen werden, wie der Laborausrüster am Donnerstag mitteilte. Sie bringe viel Erfahrung aus dem Medizintechnikbereich mit, heisst es. Sie war von 2019 bis 2023 Präsidentin und CEO des Geschäftsbereichs Hearing von GN Store Nord und zuvor in verschiedenen Positionen bei LEO Pharma in Dänemark.