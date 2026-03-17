Wie Tecan am Dienstag mitteilte, wollen die beiden Unternehmen zusammen datengetriebene Labore entwickeln. Ziel der Partnerschaft sei es, KI-gestützte Plattformen bereitzustellen, die datengetriebenen Laboren dabei helfen, Forschungsergebnisse schneller zu erzielen und die Produktivität im Labor zu erhöhen. Mit der Nutzung von KI ergebe sich eine Gelegenheit für Innovation und Wachstum. Denn ein erheblicher Teil der im Labor generierten Daten bleibe bislang ungenutzt.