Diese Prognose beinhaltet auch eine zugrunde liegende Rentabilitätsverbesserung von 50 bis 150 Basispunkten, die aus dem laufenden Transformationsprogramm resultieren soll. Denn zusammen mit den Zahlen hat Tecan angekündigt, das Transformationsprogramm «Rewired» ins Leben gerufen zu haben. Es soll Tecan zukunftssicher machen und befähigen, «sowohl bei der Innovation als auch bei der Umsetzung herausragende Leistungen zu erzielen».