In der Folge rechnet Tecan in 2024 mit einem Umsatzrückgang in Lokalwährungen von 12 bis 14 Prozent sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von 16 bis 18 Prozent. Bis dato hatte das Unternehmen im Maximum einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine Marge von 18 bis 20 Prozent in Aussicht gestellt.