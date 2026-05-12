Auch der mittelfristigen Ausblick wird bestätigt. So will der Laborausrüster bis 2028 einen Umsatz von 1 Milliarde erzielen und eine bereinigte EBITDA-Marge von 20 Prozent erreichen. Die Vorhersage basieren dabei auf der Annahme, dass es keine Änderungen in der US-Zollpolitik gibt. Es werden die per Ende 2025 geltenden Zölle zugrunde gelegt, wie es heisst.