Der Laborausrüster Tecan ist im ersten Quartal 2026 im Rahmen der eigenen Zielsetzung gewachsen. Für den weiteren Geschäftsverlauf hat das Unternehmen aus Männedorf den Ausblick bestätigt.
Der Umsatz stieg laut Mitteiliung vom Dienstag in den ersten drei Monaten 2026 in Lokalwährungen um 3,4 Prozent. Das Plus beim Auftragseingang fiel mit 6,7 Prozent in Lokalwährungen noch stärker aus. Das Book-to-Bill-Verhältnis sei dabei in beiden Geschäftssegmenten über 1 gelegen.
Während das Geschäftssegment Life Sciences Business ein Umsatzplus von 1,3 Prozent verzeichnete, zogen die Einnahmen in der Sparte Partnering Business um 4,9 Prozent an - jeweils in Lokalwährungen.
Dabei war das Wachstum im Life Sciences Business vor allem durch Wachstum bei Biopharma-Kunden getrieben. Dagegen ging der Umsatz mit akademischen und staatlichen Kunden wie erwartet zurück. Im Partnering Business wiederum verzeichneten die Bereiche Diagnostik und Medtech ein solides Wachstum, während der Umsatz in der Life-Science-Forschung - ebenfalls wie erwartet - rückläufig war.
Das «Rewired»-Programm, das auf Portfoliooptimierung sowie kommerzielle und operative Verbesserungen ausgerichtet ist, verlaufe derweil planmässig, heisst es. Tecan hatte das Programm bei seinem Kapitalmarkttag Mitte März vorgestellt.
Ausblick bekräftigt
Basierend auf dem Geschäftsgang im ersten Quartal und den aktuellen Annahmen für den Rest des Jahres bestätigt Tecan die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026. Erwartet wird weiterhin eine Umsatzsteigerung in Lokalwährungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Bei der bereinigten EBITDA-Marge wird ein Wert zwischen 15,5 und 16,5 Prozent in Aussicht gestellt.
Auch der mittelfristigen Ausblick wird bestätigt. So will der Laborausrüster bis 2028 einen Umsatz von 1 Milliarde erzielen und eine bereinigte EBITDA-Marge von 20 Prozent erreichen. Die Vorhersage basieren dabei auf der Annahme, dass es keine Änderungen in der US-Zollpolitik gibt. Es werden die per Ende 2025 geltenden Zölle zugrunde gelegt, wie es heisst.
(AWP)