Regional gesehen reduzierten sich die Ausfuhren nach Europa um beinahe 12 Prozent am stärksten. Der Rückgang bei den Exporten in die USA (-2,6 Prozent) und nach Asien (-0,9 Prozent) war einiges moderater. Besorgniserregend ist laut Swissmem insbesondere das Minus von 12 Prozent bei den Ausfuhren nach Deutschland, dem wichtigsten Einzelmarkt der Industrie. Einzige Lichtblicke seien die Exporte nach China und Indien mit einem Plus von gut 7 bzw. gut 8 Prozent.