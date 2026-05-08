SK Hynix befürchte, sich von ​einzelnen Käufern abhängig zu machen und ​im Gegenzug für langfristige Abnahmegarantien ​niedrigere Preise akzeptieren zu müssen, erklärte einer der ‌Insider. Zudem gebe es derzeit ohnehin keine freien Kapazitäten, die für bestimmte Kunden ​reserviert ​werden könnten. SK Hynix ⁠lehnte es ab, Details ​zu Vertragsbedingungen zu nennen. ⁠Der Konzern teilte mit, man ‌prüfe verschiedene strukturelle Alternativen zu herkömmlichen langfristigen Vereinbarungen.