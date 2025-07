Musk hatte den Republikaner Trump im Wahlkampf mit fast 300 Millionen Dollar unterstützt. Danach leitete Musk in Trumps Auftrag vorübergehend die so genannte Abteilung für Regierungseffizienz (Department of Government Efficiency, Doge), um die Bundesverwaltung zu verkleinern und damit Ausgaben zu kürzen. Nach seinem Ausscheiden aus der Regierungsarbeit kritisierte Musk unter anderem Trumps Steuergesetzespaket wegen der dadurch erwarteten höheren Staatsverschuldung.