Nvidia könne die ‌Bestellungen jedoch nicht garantieren, da die Nachfrage ​chinesischer Technologiefirmen die geplante Produktion bei Weitem übersteige, betonten die beiden Insider und eine weitere mit dem Sachverhalt vertraute Person. Der US-Halbleiterhersteller habe Partnern mitgeteilt, dass sie möglicherweise nur fünf bis zehn Prozent der beantragten Mengen erhalten würden. Bei dem RTX PRO 5500 ‌handelt es sich um einen Chip für professionelle Computer (Workstations) und nicht für grosse Rechenzentren. Er gehört aber zu den leistungsstärksten Nvidia-Chips, die für chinesische Käufer noch erhältlich sind.