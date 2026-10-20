Der Gesamtwert der Bestellungen beläuft sich auf über 35 Milliarden Dollar. Wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters erklärten, handelt es sich um einen regelrechten Ansturm auf diesen Chip, der zwar weniger leistungsstark ist, aber den US-Exportbeschränkungen für den Handel mit China entspricht.
Nvidia könne die Bestellungen jedoch nicht garantieren, da die Nachfrage chinesischer Technologiefirmen die geplante Produktion bei Weitem übersteige, betonten die beiden Insider und eine weitere mit dem Sachverhalt vertraute Person. Der US-Halbleiterhersteller habe Partnern mitgeteilt, dass sie möglicherweise nur fünf bis zehn Prozent der beantragten Mengen erhalten würden. Bei dem RTX PRO 5500 handelt es sich um einen Chip für professionelle Computer (Workstations) und nicht für grosse Rechenzentren. Er gehört aber zu den leistungsstärksten Nvidia-Chips, die für chinesische Käufer noch erhältlich sind.
Versorgungsengpass
Dass Nvidia keine vollständige Belieferung garantieren kann, ist nach Aussage von zwei der Insider sowohl auf einen Nachfrageschub als auch auf die Prioritätensetzung bei der Fertigung zurückzuführen. Es wird erwartet, dass Nvidia ab 2027 einen Grossteil seiner Kapazitäten bei dem taiwanischen Chip-Auftragsfertiger TSMC für «Rubin» einsetzen dürfte – seine Plattform der nächsten Generation für grosse Rechenzentren –, anstatt für Produkte wie die RTX PRO 5500.
Exportkonforme Alternative
Das Ausmass der Bestellungen unterstreicht den anhaltenden Appetit chinesischer Unternehmen auf Rechenleistung für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI). Zunächst hatten die Tech-Firmen nach der Einführung der US-Sanktionen wenig Interesse an den leistungsschwächeren Alternativen gezeigt, da sie auf eine Lockerung der Regeln hofften.
Diese Erwartung hat sich jedoch zerschlagen. Während Nvidia-Chef Jensen Huang einräumte, dass sein Unternehmen den chinesischen Markt für High-End-KI-Chips praktisch verloren habe, zeigt die Nachfrage, dass Nvidia bei weniger leistungsstarken Produkten weiterhin einen beträchtlichen Markt in China hat. ByteDance, Alibaba und Tencent waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. TSMC lehnte einen Kommentar ab.
(Reuters)