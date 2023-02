Soziale Medien neu gedacht

Evan Spiegel, Chef des Snapchat-Betreibers Snap, sieht in generativer KI, die in Echtzeit Bilder oder Texte erstellt, einen Schlüssel zum Erfolg seiner Firma. Vor allem bei "Augmented Reality" (AR) könne die Technologie wertvolle Dienste leisten. In der sogenannten erweiterten Realität werden digitale Objekte in die reale Welt eingefügt, die ein Nutzer an einem Bildschirm oder durch eine spezielle Brille betrachtet. Ein bekanntes Beispiel für AR ist das Videospiel "Pokemon Go". Bei einigen Autos werden Informationen des Navigationssystems scheinbar auf die Strasse vor dem Fahrzeug projiziert.