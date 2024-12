Später am Tag erklärte American, es habe ein Problem bei der Netzwerk-Hardware für die Aufrechterhaltung des Flugbetriebs gegeben. Deshalb habe man kurzzeitig keine Maschinen in die Luft bringen können. Nach Angaben des Luftfahrtanalyse-Unternehmens Cirium hatte American am Dienstag weltweit 3901 Flüge geplant, von denen 19 gestrichen wurden. Allerdings hoben laut Cirium bis zum Nachmittag nur 37 Prozent der Flüge pünktlich ab, während 36 Prozent pünktlich ankamen. American bietet nahezu täglich Tausende Flüge zu mehr als 350 Zielen in mehr als 60 Ländern an.