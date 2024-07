Der Berliner Flughafen stellte den Flugbetrieb zeitweise ein, auch an zahlreichen anderen Airports im In- und Ausland fielen Verbindungen aus oder waren verspätet. An den Finanzmärkten waren die Auswirkungen ebenfalls zu spüren, im Handel gebe es deutliche Einschränkungen, sagte ein Banker. Gegen Mittag liefen einige betroffene Systeme wieder normal. Die Schweizer Börse SIX war laut eigenen Angaben nicht davon betroffen.