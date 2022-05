Tech-Investorin Cathie Wood hält sich mit ihrem jüngsten Investorenverhalten an eine Börsen-Regel, nämlich "Buy the dip" (Zukauf bei Kursrücksetzern), an eine andere dagegen nicht: "Never catch a falling knife" (Greif' nie in ein fallendes Messer).

Wood hat nämlich für ihre Tech-Fonds "ARK Innovation ETF", "ARK Next Generation Internet ETF" und "ARK Fintech Innovation" insgesamt rund 550'000 Aktien der schlingernden Kryptobörse Coinbase gekauft, wie Offenlegungsmeldungen am Mittwochabend zu entnehmen ist. Die Transaktionen haben ein Volumen von 27,5 Millionen Dollar.

Die Summe ist überblickbar, aber es geht schliesslich um das Signal, dass die Käuferin an den Titel glaubt. Coinbase ist derzeit eine der grössten Verlierer-Aktien an der US-Börse. Die Aktie hat seit Anfang Jahr rund 80 Prozent verloren. Besonders in den letzten Tagen hat sich der Absturz akzentuiert.

Vor einer Woche, am Mittwoch, ging der Titel bei 130 Dollar aus dem Handel. Eine Woche später sind es noch 53 Dollar. Allein am gestrigen Mittwoch verlor die Aktie 26 Prozent, nachdem ein Umsatzrückgang im ersten Quartal um 35 Prozent vermeldet wurde. Der Coinbase-CEO musste gar twittern, dass "kein Risiko eines Konkurses" für die US-Kryptobörse bestehe. Der Wettbewerbsdruck auf dem Kryptomarkt wächst und der Kampf um Kunden wird härter.

Erschwerend kommt für die Aktie derzeit dazu, dass sie sich seit dem Börsengang im April des letzten Jahres mehr oder weniger im Gleichschritt mit der Kursentwicklung bei den Kryptowährungen bewegte. Und diese haben derzeit einen äusserst schweren Stand. Sowohl Coinbase wie Bitcoin oder Ether hatten noch im November Rekordhöhen erreicht. Der Bitcoin ist in diesem Jahr nun aber 42 Prozent gefallen und geht durch schwere Zeiten.

Einen anderen, und wie sich in den letzten Wochen herausgestellt hat, richtigen Weg wählte Wall-Street-Legende Jim Chanos. Der Fondsmanager und Gründer der Investmentfirma Kynikos Associates sagte Ende März, dass er auf fallende Kurse von Coinbase wette beziehungsweise Short-Positionen aufgebaut habe. "Coinbase ist das, was wir eine Blasenaktie nennen würden", sagte Chanos gegenüber der CNBC. Whrscheinlich wird er mit dieser Wette in letzter Zeit viel Geld verdient haben.

So wird man erst in einiger Zeit die Antwort erhalten auf die Frage, welche Börsen-Regel Cathie Wood beim jüngsten Kauf der Coinbase-Aktien die bessere war - oder gewesen wäre. "Buy the dip" oder "Never catch a falling knife".