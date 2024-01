K-Pop ist in den vergangenen Jahren unter Jugendlichen in zahlreichen Ländern immer beliebter geworden, auch in Nordkorea. Doch südkoreanische Unterhaltung sowie das Nachahmen der Sprechweise des Nachbarn sind im abgeschotteten Norden streng verboten. Es drohen drakonische Strafen, im Jahr 2020 wurden Gesetze verschärft. Angesichts der drakonischen Strafe scheine die Verurteilung der beiden Teenager als Warnung an die eigene Bevölkerung gedacht zu sein, sagte die 2001 aus Nordkorea geflohene Sand-Präsidentin Choi Kyong-hui. Sollte dies so sein, scheine der Lifestyle der südkoreanischen Kultur in der nordkoreanischen Gesellschaft weit verbreitet zu sein. Für Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sei es problematisch, dass junge Menschen in seinem Land ihre Denkweise geändert hätten. «Ich denke, er arbeitet daran, sie wieder auf den nordkoreanischen Kurs zu bringen.»