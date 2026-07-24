Im Streit um die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Strasse von Hormus hatte Trump kurz zuvor angekündigt, den Iran für Schäden an Schiffen und Frachtgut aufkommen zu lassen. Jegliche Schäden dieser Art würden ab sofort mit iranischem Geld beglichen, das von den USA kontrolliert werde, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Damit bezog der Präsident sich offensichtlich auf eingefrorene iranische Vermögenswerte.