Trump: «Sie haben auch Angst, dass wir sie töten»

Dagegen bekräftigte US-Präsident Donald Trump nach Berichten über einen angeblich 15 Punkte umfassenden Plan seiner Regierung zur Beendigung des Krieges, es liefen sehr wohl Gespräche. «Sie verhandeln, übrigens», sagte er mit Blick auf die Iraner bei einem Spendenabend der Republikaner in Washington am Mittwochabend (Ortszeit). Die iranische Seite wolle dies bloss nicht zugeben. «Sie wollen so sehr einen Deal machen, aber haben Angst, es zu sagen, weil sie glauben, von ihren eigenen Leuten getötet zu werden. Sie haben auch Angst, dass wir sie töten», sagte Trump.