Ein wesentlicher Faktor zur Bestimmung künftiger Vorsorgeleistungen ist wenig überraschend das in der Teilzeitarbeit erzielte, tiefere Einkommen. Was dabei oft unterschätzt werde, sei der Effekt des Lohnwachstums. Dieser falle über die Jahre bei Teilzeitarbeitenden in Franken gemessen klar weniger stark aus als bei Vollzeitangestellten, warnte UBS-Vorsorgeexpertin Elisabeth Beusch.