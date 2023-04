Was dabei jedoch auffällt: In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Teilzeiterwerbstätigen mehr als drei Mal so stark angestiegen wie jene der Vollzeiterwerbstätigen (+14,7% gegenüber +4,4%). Während immer noch bedeutend mehr Frauen Teilzeit arbeiten, wächst der Anteil bei den Männern stark an, schreiben die Fachleute des BFS.