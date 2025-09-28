Damit spricht sie die sogenannte Vorsorgelücke an, welche die Differenz zwischen dem letzten Einkommen vor der Pensionierung und der späteren Rente bezeichnet. Um den Lebensstandard nach der Pensionierung halten zu können, müssten die Einnahmen in der Pension 80 bis 90 Prozent des letzten Einkommens ausmachen. Das Ziel des Schweizer Vorsorgesystems ist es, im Schnitt 60 des letzten Einkommens abzudecken - es fehlen also 20 bis 30 Prozent. Je tiefer das Pensum, desto grösser kann die Differenz ausfallen – und damit das Risiko einer finanziellen Einschränkung.