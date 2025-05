Ein Regierungssprecher in Berlin betonte am Montag, dass die Bundesregierung dies unterstütze. Solche Sanktionen könnten auch die Pläne von US-Investoren durchkreuzen, mit Russland zusammen an einer Wiederaufnahme der Gaslieferungen nach Westeuropa zu arbeiten. Merz hatte vergangene Woche jedoch betont, dass es keine Betriebsgenehmigung für die Nordstream 2-Pipeline geben werde, die russisches Gas dann in Deutschland anlanden würde. Die Pipeline ging wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nie in den Betrieb.