Die wachsende Popularität von Telegram hat jedoch in mehreren europäischen Ländern, darunter Frankreich, zu einer Überprüfung der Sicherheits- und Datenschutzbedenken geführt. Im April beklagte sich Durow darüber, dass Regierungen versuchten, ihn unter Druck zu setzen. Die App solle aber eine «neutrale Plattform» bleiben und kein «Akteur in der Geopolitik» werden. «Ich bin lieber frei, als von jemandem Befehle entgegenzunehmen», sagte Durow zu seinem Weggang aus Russland. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 wurde Telegram zur Hauptquelle ungefilterter – und manchmal grafischer und irreführender – Inhalte beider Seiten.