Weltweit gewinnt Satellitentelefonie ​über handelsübliche Smartphones an Bedeutung. Bislang werden für Gespräche und Datenübertragungen in unwegsamem Gelände oder in Katastrophengebieten meist spezielle Geräte benötigt. Der weltgrösste Satellitenbetreiber Starlink, der zum Weltraumkonzern SpaceX des Milliardärs Elon Musk gehört, gilt hier als Vorreiter. Für die «Direct-to-Device»-Technologie ist Starlink bislang meist auf Kooperationen ‌mit klassischen Mobilfunkanbietern wie der Deutschen Telekom und deren US-Tochter T-Mobile angewiesen. Starlink will mittelfristig jedoch ein eigenständiges Angebot aufbauen. Hierzu sicherte sich das Unternehmen in den USA für einen zweistelligen Milliardenbetrag ​umfangreiche Funkfrequenzen. Dies schickte die Aktien der US-Telekomfirmen zeitweise auf Talfahrt.