Die Telekom stieg im Jahr 2000 mit ‌der Übernahme von Voicestream in den US-Markt ein. Aktuell hält sie mehr als die Hälfte der Anteile an dem ​in ​T-Mobile umbenannten Mobilfunker. Bei einem ⁠Zusammenschluss entstünde der gemessen am ​Börsenwert weltgrösste Telekom-Konzern mit einer ⁠Marktkapitalisierung von derzeit mehr als 384 Milliarden Dollar. ‌Eine solche Transaktion würde die Zustimmung der Bundesregierung erfordern. Der deutsche Staat ist mit 14 Prozent ‌an der Telekom beteiligt. Ein gleich grosses Aktienpaket ​liegt bei der Staatsbank KfW.