Parallel dazu präzisierte Höttges die Geschäftsziele. Er rechnet für 2025 mit einem bereinigten operativen Ergebnis von rund 45,3 Milliarden Euro statt mehr als 45 Milliarden Euro. Der Free Cash Flow werde wohl bei rund 20,1 Milliarden Euro liegen. Anvisiert worden waren mehr als 20 Milliarden Euro. Der Telekom-Chef begründete die Anpassungen mit dem anhaltenden Wachstum der US-Tochter T-Mobile. Positiv wirke sich zudem die Integration von US Cellular aus. T-Mobile hatte im vergangenen Jahr fast das gesamte Mobilfunkgeschäft des Rivalen übernommen.