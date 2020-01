Der Sektor war 2019 das Performance-Schlusslicht unter den Branchengruppen der Region. Er verzeichnete lediglich ein Plus von 0,1 Prozent, verglichen mit 23 Prozent beim breiteren Stoxx Europe 600 Index. Die Aussicht, dass Telekommunikationsbetreiber Geld für neue 5G-Netze locker machen müssen, sowie die Schuldenlasten und ein ungünstiges regulatorisches Umfeld dämpften die Gewinne.

Und die Herausforderungen dürften auch in diesem Jahr bleiben, erwarten Analysten von J. P. Morgan. "Wir sehen wenig fundamentale Rechtfertigung für den Kauf von Telekomwerten, selbst bei dem derzeit gedrückten Niveau", teilten sie in einem Marktkommentar diese Woche mit. Optimismus ist auch bei Berenberg Mangelware. Ihre Analysten schrieben am Donnerstag, dass für den Sektor im Jahr 2020 "kein Silberstreifen am Horizont" zu erkennen sei, und dass das Umsatzwachstum gering bleiben dürfte.

Laut den Berenberg-Analysten um Usman Ghazi sind verschiedene Einflussfaktoren in diesem Jahr zu beobachten. Die Aussicht auf Dividendenkürzungen bei der britischcen BT Group und der belgischen Proximus, der Abschluss von 5G-Auktionen in der Region und "komplizierte" regulatorische und rechtliche Überprüfungen in Märkten wie Grossbritannien, den Niederlanden, Deutschland und Belgien.

Sunrise wird empfohlen

M&A-Spekulationen und weitere Verkäufe von Vermögenswerten werden ebenfalls im Fokus stehen, sagte Berenberg. Zu den Top-Empfehlungen gehören Orange, KPN und Sunrise Communications. Indes bleibt der Broker weiter vorsichtig bei Deutsche Telekom und Liberty Global.

Aber es ist nicht alles düster. Am Donnerstag stieg der Stoxx Telecom Index um bis zu 1,5 Prozent, nachdem Strategen der Bank of America den Sektor von Untergewichten auf Marktgewichten hochgestuft hatten. Der Broker erwartet einen moderaten weiteren Anstieg der US-Anleiherenditen und einer Verbesserung der Einkaufsmanagerindizes im Euroraum, was darauf hindeute, dass die jüngste Underperformance europäischer Telekomwerte zu Ende gehen dürfte.

Bislang legten die europäischen Telekommunikationswerte im Jahr 2020 um 1,5 Prozent zu und übertrafen damit leicht den Anstieg des Stoxx 600-Index von 1,2 Prozent.

(Bloomberg/cash)