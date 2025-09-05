Temenos nannte keinen genauen Grund, wieso Brulard nach nur 16 Monaten den Hut nehmen musste. Präsident Thibault de Tersant erklärte in einer Telefonkonferenz, nach einer «gründlichen Überprüfung der Interaktionen zwischen Jean-Pierre und seinem Team» habe der Verwaltungsrat beschlossen, dass es das Beste sei, sich von Brulard zu trennen. «Wir sind nicht aggressiv gegen Jean-Pierre eingestellt, aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Temenos derzeit eine sehr klare Führung braucht», so de Tersant.