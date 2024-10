Das Zahlenwerk, das Temenos am Mittwochabend vorlegte, fiel gemessen an den Erwartungen geteilt aus: Der Umsatz blieb hinter den Prognosen zurück, der Gewinn lag darüber. Zudem hat das Management den Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt. Die Software-Lizenzeinnahmen werden nur noch in Höhe des Jahre 2023 liegen. Zuvor ging man von einem Wachstum um drei bis sechs Prozent aus. Der Gewinnausblick bleibt indes unverändert.