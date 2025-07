Multifonds ist Geschichte

Aus betrieblicher Sicht sei die Vereinfachung der Organisation der Produkte und Technologien nun weitgehend abgeschlossen, so Temenos weiter. Gleichzeitig wurde weiter in das Management und den Vertrieb investiert. So seien etwa mehr als 25 Sales-Leute im zweiten Quartal eingestellt worden sowie 50 neue Produkt- und Technologieentwickler in den USA. Weitere Rekrutierungen sollen in den kommenden Monaten laut Temenos-Chef Brulard hinzukommen.