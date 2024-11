Nach einem ereignisreichen Jahr (Shortseller-Report, unabhängige Prüfung, CEO-Wechsel, organisatorische Umstrukturierung, Strategie-Überarbeitung) werde Temenos nun am Investorentag am Dienstag seine Pläne für die Zukunft vorstellen und darlegen, wie es die überarbeiteten mittelfristigen Ziele erreichen will. «Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Wiederherstellung des Vertrauens», so der Vontobel-Analyst.