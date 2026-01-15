Weiter Stimmen meinen, dass die Zahlen das Zeug haben, die Konsensschätzungen in die Höhe zu treiben. Zudem wird bei der Veröffentlichung der vollständigen Ergebnisse Ende Februar weitere Details zu der Umsatzentwicklung sowie zum Ausblick 2026 und den Mittelfristzielen erwartet. Gleichzeitig sei es durchaus möglich, dass die Marge besser als erwartet ausfalle.