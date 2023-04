Temenos gewinnen in einem klar schwächeren Gesamtmarkt 10,3 Prozent auf 69,64 Franken. In den Wochen vor der Ergebnisveröffentlichung hatten die Aktien allerdings über weite Strecken einen eher schweren Stand, selbst wieder erwachte Übernahmespekulationen verliehen den Aktien in dieser Zeit nur sehr kurzfristig Auftrieb. Dank hohen Avancen zu Beginn des Jahres standen die Aktien vor dem heutigen Handelstag aber trotzdem fast ein Viertel im Plus, was deutlich über dem Gesamtmarkt liegt.