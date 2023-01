Einige Analysten zeigen sich zufrieden mit dem Wechsel an der Unternehmensspitze. Nicht so der aktive Investor Petrus Advisers aus London, der den Druck hoch halten will. Die Finanzboutique schreibt in einer Pressemitteilung: "Die vorab angekündigten Ergebnisse des vierten Quartals sind ein ermutigendes Zeichen dafür, dass Temenos keinen negativen strukturellen Problemen ausgesetzt ist". Ebenso zwingend sei es, "dass das Unternehmen nun eine grundlegende strategische Überprüfung seines Geschäfts, seiner Strategie und seines Ausblicks vornimmt".