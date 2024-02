In dem mit dem Datum vom (heutigen) Freitag datierten Brief wird de Tersant aufgefordert, entweder sofort einen neuen CEO zu ernennen oder selber - bzw. der Finanzchef - die Rolle auf einer ad-interim-Basis zu übernehmen. Ausserdem solle er mit dem Temenos-Management den am Vortag präsentierten Vorwürfen von Hindenburg bis am Montag nachgehen. Temenos wird am Montagabend (nach Börsenschluss) die Q4-Zahlen präsentieren und am Tag darauf in London eine Investorenkonferenz durchführen.