Wie hoch die aktuelle Beteiligung von Petrus Advisers an Temenos ist, legt der Aktionär nicht offen. Sie müsst aber unter der meldepflichtigen Grenze von 3 Prozent liegen. Allerdings will sich Petrus mit anderen Aktionären zusammentun: So ist etwa Helvetic Trust vor einiger Zeit als Minderheitsaktionär mit mehr als 1 Prozent eingestiegen, welche die Forderungen von Petrus den eigenen Angaben zufolge unterstütze.