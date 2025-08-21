Im Zentrum stehe das sogenannte Temenos Country Model Bank, eine regionale Erweiterung der Kernbankensoftware, teilte Temenos am Donnerstag mit. Diese biete Finanzinstituten vorgefertigte, auf Australien zugeschnittene Funktionen. Zu den finanziellen Aspekten der Zusammenarbeit machten die Firmen keine Angaben.