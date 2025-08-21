Temenos und Cognizant wollen mit einem fünfjährigen Engagement die Modernisierung des australischen Bankensektors vorantreiben.
Im Zentrum stehe das sogenannte Temenos Country Model Bank, eine regionale Erweiterung der Kernbankensoftware, teilte Temenos am Donnerstag mit. Diese biete Finanzinstituten vorgefertigte, auf Australien zugeschnittene Funktionen. Zu den finanziellen Aspekten der Zusammenarbeit machten die Firmen keine Angaben.
Mit dem Projekt sollen Banken in Australien regulatorische Anforderungen schneller umsetzen, Kosten senken und Risiken verringern können. Temenos betonte, dass die Lösungen cloud-basiert seien und so Agilität, Sicherheit und Skalierbarkeit erhöhten.
(AWP)