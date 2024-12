Die neue Strategie von Temenos sei am Kapitalmarkttag vor knapp einem Monat gut aufgenommen worden, sagt CEOJean-Pierre Brulard. «Die Aktienkurserholung benötigt Zeit. Wir müssen zuerst einige Wegmarken erreichen, um zu zeigen, dass wir unsere Strategie umsetzen können», erklärt Brulard in einem am Montag aufgeschalteten Interview.