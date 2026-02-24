Temenos gab am Dienstag auch einen Ausblick für das laufende Jahr: So soll der EBIT 2026 zu konstanten Währungen mindestens um rund 9 Prozent wachsen und der Gewinn je Aktie um rund 7 Prozent auf ausgewiesener Basis. Der freie Cashflow dürfte um etwa 16 Prozent zulegen, wie es hiess. Für die Lizenzeinnahmen für Software (Abos und SaaS) erwartet das Unternehmen einen Anstieg um rund 9 Prozent zu konstanten Währungen.