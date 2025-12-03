Strategie und Ziele bestätigt

Das Management hatte bereits nach dem Rücktritt von Brulard, der erst seit 1. Mai 2024 Chef von Temenos gewesen war und ohne klare Begründung vor drei Monaten zurücktrat, die langfristigen Geschäftspläne bestätigt. Die Strategie, die im November 2024 verkündet wurde, sei vom gesamten Managementteam ausgearbeitet und vom Verwaltungsrat abgesegnet worden und werde nun umgesetzt, sagte Spiliopoulos Ende Oktober.