Der Aktienrückkauf werde sich positiv auf den Gewinn pro Aktie im laufenden Jahr auswirken, 2026 dann noch stärker, so das Communiqué. Ausserdem erwartet das Management, dass der Verschuldungsgrad bis Jahresende im Zielkorridor liegen wird (Nettoverschuldung zu EBITDA: 1-1,5x).