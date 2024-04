Die Schlagzeile, Temenos sei in einem Untersuchungsbericht zu Hindenburg-Vorwürfen entlastet, las sich vor Wochenfrist gut und die Aktien sprangen am 15. April innert Tagesfrist um mehr als 20 Prozent in die Höhe. Zehn Handelstage später haben sich die Kursgewinne nicht nur in Luft aufgelöst. Die Aktie steht mittlerweile acht Prozent tiefer als nach der Ankündigung des entlastenden Untersuchungsberichts.