Bis spätestens zum 26. Februar 2027 sollen über die ordentliche Handelslinie eigene Aktien im Umfang von bis zu 100 Millionen Franken zurückgekauft werden, teilte Temenos am Mittwoch mit. Das neue Rückkaufprogramm startet am (morgigen) 13. August 2026. Die zurückgekauften Aktien sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Dazu zählen laut Temenos insbesondere Aktienprogramme für Mitarbeitende sowie die Finanzierung möglicher Akquisitionen.