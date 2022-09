Die taiwanesische Bank wolle so die digitale Kapazität verbessern und neue Kunden anziehen, teilte Temenos am Dienstag mit. Sinopac sei eine der grössten Banken in Taiwan und biete eine Handy-App an, welche die Bereiche Sparen, Kreditkarten, Vermögensverwaltung, Hypotheken, Devisen und Wertpapieranlagen vereine.