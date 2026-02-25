Positiv aufgenommen wird in den Kommentaren der Ausblick und die Erhöhung der Mittelfristziele. Dies sei ein klares Vertrauenssignal des Managements, dass künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell in den kommenden Jahren nicht wesentlich beeinträchtigen werde, schreibt die Bank Vontobel. Das Unternehmen werde das Thema heutigen Kapitalmarkttag aber sicher noch mit zusätzlichen Einblicken gezielt adressieren.