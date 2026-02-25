Die Analysten sind sich weitgehend einig, dass Temenos im Geschäftsjahr 2025 operativ überzeugt hat. Positiv werden in den Kommentaren vor allem die erhöhten Mittelfristziele hervorgehoben.
Temenos hatte bereits Mitte Januar provisorische Zahlen zum vierten Quartal und dem Geschäftsjahr 2025 publiziert. Wesentliche Überraschungen sind nach Einschätzung der Experten beim Zahlenausweis von gestern Abend ausgeblieben. Insgesamt sehen die Analysten die strategische Neuausrichtung durch die Resultate 2025 klar bestätigt.
JPMorgan erinnert in einem Kommentar daran, dass Temenos im Januar starke Q4-Zahlen vorab gemeldet hatte. Die damaligen Konsenserwartungen seien beim Umsatz und EBIT um rund 5 Prozent bzw. 21 Prozent übertroffen worden.
Positiv aufgenommen wird in den Kommentaren der Ausblick und die Erhöhung der Mittelfristziele. Dies sei ein klares Vertrauenssignal des Managements, dass künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell in den kommenden Jahren nicht wesentlich beeinträchtigen werde, schreibt die Bank Vontobel. Das Unternehmen werde das Thema heutigen Kapitalmarkttag aber sicher noch mit zusätzlichen Einblicken gezielt adressieren.
Laut Citi dürften am Kapitalmarkttag neben der KI auch noch Fortschritte bei Vertriebs- und F&E-Initiativen im Zentrum stehen. Die weitere Umsetzung der Strategie sei denn auch der wichtigste Faktor, um das Vertrauen der Investoren in die finanzielle Entwicklung nachhaltig zu stärken.
Baader Europe bezeichnet die Zahlen für 2025 resümierend als «vorbildlich» und sieht in der starken finanziellen Entwicklung eine Bestätigung der aktuellen Strategie. Für das Erreichen der Mittelfristziele bis 2028 werde jedoch entscheidend sein, ob Temenos im wichtigen US-Markt nachhaltiges Wachstum erzielen könne, heisst es.
(AWP)